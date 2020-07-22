Ляшко назвав орієнтовну вартість вакцини від COVID-19

“Сьогодні ніхто не підписує договори, сьогодні розміщуються так звані замовлення на вакцину. Нам також прислали певну комерційну пропозицію. Уже ми орієнтовно знаємо, скільки може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, — це компанія з Китаю, яка уже у третій клінічній стадії, перша у списку серед розробників в списку ВООЗ. Вона говорить, що вакцина буде коштувати близько 20 доларів, близько 500 гривень — 1 доза і буде їхня вакцина потребувати двократного введення. Я не можу сказати через місяць, два чи через тиждень, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції нема, препарат не зареєстрований. Але ми вже знаємо, що орієнтовно десь 1000 гривень потрібно буде для того, щоб захистити людину в Україні”, — зазначив Ляшко.

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Окрім того, за його словами, важливо вакцинувати 100% населення України.

“Я б сказав, що нам потрібно 100% вакцинувати все населення України, але ми розуміємо, що будуть обмеження, оскільки завжди є протипоказання до вакцинації, певно будуть вікові обмеження. У першу чергу, нам треба буде вакцинувати медичних працівників, силові структури. Це повинно бути за кошти державного бюджету. Другий етап — це люди похилого віку, оскільки це найбільша група ризику”, — додав Ляшко.

Раніше Ляшко заявляв, що коронавірусна хвороба — сезонна, тому восени в Україну може знов прийти збільшення захворювання.