Ляшко прогнозує, що навесні вже буде вакцина від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Наразі немає іншого виходу справлятися з коронавірусом, як носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Проте, можливо навесні у нас буде вакцина. Про це в ефірі Українського радіо заявив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
“Хотів усіх застерегти, без різниці звідки цей вірус, сьогодні він спричинив пандемію, весь світ бореться, в цілому у світі більше 16 млн випадків, більше 600 тисяч летальних випадків і це при тому, що введенні безпрецедентні карантинні заходи і це не тільки в Україні, всі країни світу вводять карантинні заходи та обмеження”, — зазначив Ляшко.
Так, за його словами, це небезпечний вірус, який швидко поширюється планетою.
"Ми з ним впораємося, сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, в подальшому це будуть препарати для лікування або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуться. Сьогодні сім вакцин вже переходить у третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини, і тоді будемо справлятися з вірусом більш ефективно. Сьогодні у нас немає іншого виходу, як маски та соціальна дистанція", — додав Ляшко.
Раніше заявляв Ляшко, коронавірусна хвороба — сезонна, тому восени в Україну може знов прийти збільшення захворювання.