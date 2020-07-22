Ляшко прогнозує, що навесні вже буде вакцина від коронавірусу

“Хотів усіх застерегти, без різниці звідки цей вірус, сьогодні він спричинив пандемію, весь світ бореться, в цілому у світі більше 16 млн випадків, більше 600 тисяч летальних випадків і це при тому, що введенні безпрецедентні карантинні заходи і це не тільки в Україні, всі країни світу вводять карантинні заходи та обмеження”, — зазначив Ляшко.

Так, за його словами, це небезпечний вірус, який швидко поширюється планетою.

"Ми з ним впораємося, сьогодні це карантин, обмежувальні протиепідемічні заходи, в подальшому це будуть препарати для лікування або вакцина, оскільки розробки вакцини ведуться. Сьогодні сім вакцин вже переходить у третю клінічну стадію. Я думаю, навесні у нас будуть вакцини, і тоді будемо справлятися з вірусом більш ефективно. Сьогодні у нас немає іншого виходу, як маски та соціальна дистанція", — додав Ляшко.

Раніше заявляв Ляшко, коронавірусна хвороба — сезонна, тому восени в Україну може знов прийти збільшення захворювання.