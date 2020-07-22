Ляшко прогнозирует, что весной уже будет вакцина от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Пока нет другого выхода справляться с коронавирусом, как носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако, возможно весной у нас будет вакцина. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
"Хотел всех предостеречь, без разницы откуда этот вирус, сегодня он вызвал пандемию, весь мир борется, в целом в мире больше 16 млн случаев, более 600 тыс. летальных случаев и это при том, что введены беспрецедентные карантинные мероприятия и это не только в Украине, все страны мира вводят карантинные мероприятия и ограничения", - отметил Ляшко.
Так, по его словам, это опасный вирус, который быстро распространяется по планете.
"Мы с ним справимся, сегодня это карантин, ограничительные противоэпидемические мероприятия, в дальнейшем это будут препараты для лечения или вакцина, поскольку разработки вакцины ведутся. Сегодня семь вакцин уже переходит в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины, и тогда будем справляться с вирусом более эффективно. Сегодня у нас нет другого выхода, как маски и социальная дистанция", - добавил Ляшко.
Ранее Ляшко заявлял, что коронавирусная болезнь - сезонная, поэтому осенью в Украину может вновь прийти увеличение заболевания.