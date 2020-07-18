Ляшко: нам треба підготуватись до великого зростання COVID-19 восени

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Коронавірусна хвороба — сезонна, тому восени в Україну може знов прийти збільшення захворювання. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода Слова Савіка Шустера” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.

“В першу чергу я вважаю, що коронавірусна хвороба має також сезонність, і в літній період часу ми не бачимо того епідемічного потенціалу коронавірусу. Він циркулює так, як грипоподібні захворювання, і сьогодні більше „горять“ країни, які „горять“ із грипом і грипоподібними захворюваннями. Більш насторожливо треба відноситись до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу і грипоподібних захворювань. Це буде листопад у нас перша хвиля, лютий — друга хвиля. Саме тоді у нас може бути велике зростання, тут нам треба підготуватись”, — сказав Ляшко.

З його слів, у нашій країні наразі спостерігається зростання захворювання, тому що Україна пом’якшила обмежувальні заходи, і дехто сприйняв це як повну відмову — як бізнес, так і люди.

“Сформувалось таке, що можливо коронавірус — це міф. Він не міф, нажаль, лічильник летальних випадків і захворювань в світі „тікає“. Буквально вчора був знов зареєстрований рекорд по кількості захворівших у глобальному масштабі”, — додав лікар.

Як повідомляв УНН, у МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу.

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