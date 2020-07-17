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У МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу

У МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода Слова Савіка Шустера” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.

“Коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, ми знаємо що проводиться 155 досліджень, сім вийшло вже на третю, клінічну стадію, або завершується друга, тобто показують результат. Ми очікуємо її якнайскоріше але розуміємо, що серійне виробництво і масове поступлення відбудеться не раніше весни 2021 року”, — сказав Ляшко.

Як повідомляв УНН, Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин і лікарських засобів проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми (ГМО).

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