У МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу

“Коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, ми знаємо що проводиться 155 досліджень, сім вийшло вже на третю, клінічну стадію, або завершується друга, тобто показують результат. Ми очікуємо її якнайскоріше але розуміємо, що серійне виробництво і масове поступлення відбудеться не раніше весни 2021 року”, — сказав Ляшко.

Як повідомляв УНН, Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин і лікарських засобів проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми (ГМО).