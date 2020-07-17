У МОЗ повідомили, коли чекати вакцину від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода Слова Савіка Шустера” сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.
“Коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, ми знаємо що проводиться 155 досліджень, сім вийшло вже на третю, клінічну стадію, або завершується друга, тобто показують результат. Ми очікуємо її якнайскоріше але розуміємо, що серійне виробництво і масове поступлення відбудеться не раніше весни 2021 року”, — сказав Ляшко.
Як повідомляв УНН, Євросоюз хоче прискорити випробування вакцин і лікарських засобів проти коронавірусу, що містять генетично модифіковані організми (ГМО).