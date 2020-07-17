В Минздраве сообщили, когда ждать вакцину от коронавируса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102088 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111332 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116216 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149205 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116173 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140808 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104077 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102809 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102281 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве сообщили, когда ждать вакцину от коронавируса

В Минздраве сообщили, когда ждать вакцину от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15420 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше весны 2021 года. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.

“Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, семь вышло уже на третью, клиническую стадию, или завершается вторая, то есть показывают результат. Мы ожидаем ее как можно скорее но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года”, — сказал Ляшко.

Как сообщал УНН, Евросоюз хочет ускорить испытания вакцин и лекарственных средств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО).

Украинские Национальные Новости

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