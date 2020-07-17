В Минздраве сообщили, когда ждать вакцину от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше весны 2021 года. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.
“Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, семь вышло уже на третью, клиническую стадию, или завершается вторая, то есть показывают результат. Мы ожидаем ее как можно скорее но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года”, — сказал Ляшко.
Как сообщал УНН, Евросоюз хочет ускорить испытания вакцин и лекарственных средств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО).