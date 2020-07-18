Ляшко: нам надо подготовиться к большому росту COVID-19 осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Коронавирусная болезнь — сезонная, поэтому осенью в Украине может вновь прийти увеличение заболевания. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.
“В первую очередь я считаю, что коронавирусная болезнь имеет также сезонность, и в летний период времени мы не видим того эпидемического потенциала коронавируса. Он циркулирует так, как гриппоподобные заболевания, и сегодня больше „горят“ страны, „горят“ с гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Более настораживающе надо относиться к началу осеннего периода, когда у нас происходит сезонный рост гриппа и гриппоподобных заболеваний. Это будет ноябрь у нас первая волна, февраль — вторая волна. Именно тогда у нас может быть большой рост, здесь нам надо подготовиться”, — сказал Ляшко.
По его словам, в нашей стране сейчас наблюдается рост заболевания, так как Украина смягчила ограничительные меры, и некоторые восприняли это как полный отказ — как бизнес, так и люди.
“Сформировалось такое что возможно коронавирус — это миф. Он не миф, к сожалению, счетчик летальных случаев и заболеваний в мире „тикает“. Буквально вчера был вновь зарегистрирован рекорд по количеству заболевших в глобальном масштабе”, — добавил врач.
Как сообщал УНН, в Минздраве сообщили, когда ждать вакцину от коронавируса.