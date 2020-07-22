Ляшко назвал ориентировочную стоимость вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Вакцина от COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1000 гривен. Так, в Украине сначала будут вакцинировать врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
"Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже в третьей клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен - 1 доза и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нету, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", - отметил Ляшко.
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Кроме того, по его словам, важно вакцинировать 100% населения Украины.
"Я бы сказал, что нам нужно 100% вакцинировать все население Украины, но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть противопоказания к вакцинации, вероятно будут возрастные ограничения. В первую очередь, нам нужно будет вакцинировать медицинских работников, силовые структуры. Это должно быть за средства государственного бюджета. Второй этап - это люди пожилого возраста, поскольку это самая большая группа риска", - добавил Ляшко.
Ранее Ляшко заявлял, что коронавирусная болезнь - сезонная, поэтому осенью в Украину может вновь прийти увеличение заболевания.