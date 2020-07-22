Ляшко назвал ориентировочную стоимость вакцины от COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35444 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106928 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134088 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110841 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131677 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104438 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102064 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Ляшко назвал ориентировочную стоимость вакцины от COVID-19

Ляшко назвал ориентировочную стоимость вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Вакцина от COVID-19, разработанная китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1000 гривен. Так, в Украине сначала будут вакцинировать врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

"Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже в третьей клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен - 1 доза и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нету, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", - отметил Ляшко.

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Кроме того, по его словам, важно вакцинировать 100% населения Украины.

"Я бы сказал, что нам нужно 100% вакцинировать все население Украины, но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть противопоказания к вакцинации, вероятно будут возрастные ограничения. В первую очередь, нам нужно будет вакцинировать медицинских работников, силовые структуры. Это должно быть за средства государственного бюджета. Второй этап - это люди пожилого возраста, поскольку это самая большая группа риска", - добавил Ляшко.

Ранее Ляшко заявлял, что коронавирусная болезнь - сезонная, поэтому осенью в Украину может вновь прийти увеличение заболевания.

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