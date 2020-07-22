Ляшко назвал ориентировочную стоимость вакцины от COVID-19

"Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже в третьей клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен - 1 доза и будет их вакцина требовать двукратного введения. Я не могу сказать через месяц, два или через неделю, поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нету, препарат не зарегистрирован. Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1000 гривен нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", - отметил Ляшко.

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Кроме того, по его словам, важно вакцинировать 100% населения Украины.

"Я бы сказал, что нам нужно 100% вакцинировать все население Украины, но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть противопоказания к вакцинации, вероятно будут возрастные ограничения. В первую очередь, нам нужно будет вакцинировать медицинских работников, силовые структуры. Это должно быть за средства государственного бюджета. Второй этап - это люди пожилого возраста, поскольку это самая большая группа риска", - добавил Ляшко.

Ранее Ляшко заявлял, что коронавирусная болезнь - сезонная, поэтому осенью в Украину может вновь прийти увеличение заболевания.