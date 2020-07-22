Карантинні зони України: де і які діятимуть заборони

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19 березня, 18:42 • 97257 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136762 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115635 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130014 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134524 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Україну планують поділити на чотири карантинні зони, а точніше на зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Які і де діятимуть обмеження роз'яснили у МОЗ, передає УНН

У МОЗ нагадали, що урядом було прийнято рішення щодо продовження адаптивного карантину до 31 серпня задля уникнення досягнення піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров’я.

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Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. При цьому критерії для розподілу регіонів на чотири зони залишаються незмінними. Залежно від показників вживатимуться заходи з послаблення чи посилення карантинних обмежень в окремо визначених регіонах, роз'яснили у відомстві.

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Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки та розподілу регіонів можна ознайомитися в інфографіці:

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