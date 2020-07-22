Карантинні зони України: де і які діятимуть заборони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Україну планують поділити на чотири карантинні зони, а точніше на зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Які і де діятимуть обмеження роз'яснили у МОЗ, передає УНН.
У МОЗ нагадали, що урядом було прийнято рішення щодо продовження адаптивного карантину до 31 серпня задля уникнення досягнення піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров’я.
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Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. При цьому критерії для розподілу регіонів на чотири зони залишаються незмінними. Залежно від показників вживатимуться заходи з послаблення чи посилення карантинних обмежень в окремо визначених регіонах, роз'яснили у відомстві.
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Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки та розподілу регіонів можна ознайомитися в інфографіці: