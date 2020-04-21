Карантинные мероприятия работают: в Киевской ОГА проанализировали тенденцию распространения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киевской ОГА проанализировали тенденцию появления новых случаев заболевания COVID-19 в области и предположили, что принятые карантинные меры работают. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"Если проанализировать тенденцию последней недели, то увидим следующую картину: 15 апреля подтверждено 9 новых случаев заболевания, 16 уже 23, 17 - 19, 18 - 27, 19 - 24, 20 апреля - 29, 21 апреля - плюс 23. Что позволяет предположить, что принятые карантинные меры работают. Удерживаем эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне", - сказал Василий Володин.
Он поблагодарил всех жителей Киевской области за соблюдение карантина и отметил, что в сдерживании эпидемической ситуации в области есть их большая заслуга.
Напомним, в Киевской области COVID-19 заболело уже более 350 человек.