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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23514 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71821 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100459 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126881 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127865 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103056 просмотра

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Карантинные мероприятия работают: в Киевской ОГА проанализировали тенденцию распространения COVID-19

Карантинные мероприятия работают: в Киевской ОГА проанализировали тенденцию распространения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16391 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киевской ОГА проанализировали тенденцию появления новых случаев заболевания COVID-19 в области и предположили, что принятые карантинные меры работают. Об этом во время брифинга сказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Если проанализировать тенденцию последней недели, то увидим следующую картину: 15 апреля подтверждено 9 новых случаев заболевания, 16 уже 23, 17 - 19, 18 - 27, 19 - 24, 20 апреля - 29, 21 апреля - плюс 23. Что позволяет предположить, что принятые карантинные меры работают. Удерживаем эпидемиологическую ситуацию на стабильном уровне", - сказал Василий Володин.

Он поблагодарил всех жителей Киевской области за соблюдение карантина и отметил, что в сдерживании эпидемической ситуации в области есть их большая заслуга.

Напомним, в Киевской области COVID-19 заболело уже более 350 человек.

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