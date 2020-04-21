Карантинні заходи працюють: в Київській ОДА проаналізували тенденцію поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Київській ОДА проаналізували тенденцію появи нових випадків захворювання на COVID-19 в області і припустили, що вжиті карантинні заходи працюють. Про це під час брифінгу сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
“Якщо проаналізувати тенденцію останнього тижня, то побачимо наступну картину: 15 квітня підтверджено 9 нових випадків захворювання, 16 вже 23, 17 - 19, 18 - 27, 19 - 24, 20 квітня - 29, 21 квітня - плюс 23. Що дозволяє припустити, що вжиті карантинні заходи працюють. Утримуємо епідеміологічну ситуацію на стабільному рівні”, - сказав Василь Володін.
Він подякував усім жителям Київщини за дотримання карантину і зазначив, що в утриманні епідемічної ситуації в області є їх велика заслуга.
Нагадаємо, на Київщині на COVID-19 захворіло вже понад 350 осіб.