Карательные органы во время оккупации Херсона координировал фсбшник - СБУ его установила

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«Служба безопасности установила личность еще одного представителя российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы фсб Сергей Синицын с позывным «Сабир», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в марте прошлого года он прибыл во временно захваченном Херсоне для формирования карательных органов местной оккупационной администрации.

«Находясь в составе так называемой «временной оперативной группы № 8», чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного москве «главного управления мвд Херсонской области». Именно это псевдообразование выполняет задачи кремля относительно проведения массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины», - отмечается в сообщении.

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По информации СБУ, установлено, что он лично согласовывал назначение руководителей и «оперсостава» оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан.

«Зафиксированы факты похищения и истязания людей. Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Для этого пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию «Сабира» они должны были выявлять и «сливать» агрессору места нахождения участников движения сопротивления.

«Также российская агентура «выходила» через собственные связи на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны. По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель фсб вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу реки Днепр», - информирует СБУ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Продолжаются комплексные меры по привлечению виновного к ответственности.