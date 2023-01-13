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Затримано ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

Київ • УНН

 • 497251 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Затримано ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

Цитата

«Служба безпеки викрила ще одного посадовця-колаборанта зі звільненого Херсона. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».

«Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта рф, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору», - інформує СБУ.

Зазначається, що у застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом.

«Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні. Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали»,- йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність).

Окрім того, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

На території деокупованих областей поліцією виявлено 48 катівень та місць несвободи. 15 в Херсонській області.

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