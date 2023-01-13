Задержан экс-охранник российской пыточной, который действовал во время оккупации Херсона

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«Служба безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта из освобожденного Херсона. Пособником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками», - говорится в сообщении.

Сообщается, что за это ему предложили «должность» в рядах созданной агрессором «исправительной колонии».

«Злоумышленник согласился на «предложение» и добровольно написал «заявление» на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта рф, в который рашисты незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших были участниками движения сопротивления», - информирует СБУ.

Отмечается, что в пыточной оккупанты пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество с врагом.

«Установлено, что коллаборационист помогал агрессору охранять «камеры» и «периметр» российской пыточной. Во время освобождения Херсона злоумышленник решил сбежать в Одессу, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали»,- говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

На территории деоккупированных областей полицией выявлено 48 пыточных и мест несвободы. 15 в Херсонской области.