Задержан экс-охранник российской пыточной, который действовал во время оккупации Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. СБУ задержала бывшего охранника российской пыточной, который действовал во время оккупации Херсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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«Служба безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта из освобожденного Херсона. Пособником врага оказался бывший работник местного исправительного учреждения, который после захвата украинского города пошел на сотрудничество с российскими захватчиками», - говорится в сообщении.
Сообщается, что за это ему предложили «должность» в рядах созданной агрессором «исправительной колонии».
«Злоумышленник согласился на «предложение» и добровольно написал «заявление» на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта рф, в который рашисты незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших были участниками движения сопротивления», - информирует СБУ.
Отмечается, что в пыточной оккупанты пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество с врагом.
«Установлено, что коллаборационист помогал агрессору охранять «камеры» и «периметр» российской пыточной. Во время освобождения Херсона злоумышленник решил сбежать в Одессу, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали»,- говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
На территории деоккупированных областей полицией выявлено 48 пыточных и мест несвободы. 15 в Херсонской области.