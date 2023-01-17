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Каральні органи під час окупації Херсона координував фсбшник - СБУ його встановила

Київ • УНН

 • 450405 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що ідентифікувала співробітника фсб, який координував каральні органи росіян під час окупації Херсона - ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Сергій Сініцин з позивним "Сабір", пише УНН.

Каральні органи під час окупації Херсона координував фсбшник - СБУ його встановила

Цитата

«Служба безпеки встановила особу ще одного представника російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Сергій Сініцин з позивним «Сабір»», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у березні минулого року він прибув до тимчасово захопленого Херсона для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації.

«Перебуваючи у складі так званої «временной оперативной группы № 8», посадовець брав безпосередню участь у створенні підконтрольного москві «главного управления мвд Херсонской области». Саме це псевдоутворення виконує завдання кремля щодо проведення масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України», - зазначається в повідомленні.

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За інформацією СБУ, встановлено, що він особисто погоджував призначення керівників та «оперскладу» окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян.

«Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Крім того, зловмисник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Для цього намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою «Сабіра» вони мали виявляти і «зливати» агресору місця перебування учасників руху опору.

«Також російська агентура «виходила» через власні зв’язки на жителів підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони. За оперативними даними, під час звільнення Херсона представник фсб разом з іншими російськими загарбниками втік на лівий берег річки Дніпро», - інформує СБУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Тривають комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

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