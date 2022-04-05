Канцлер Австрии подтвердил, что совершит визит в Украину

Цитата

"Я вчера разговаривал с Президентом Украины Зеленским по телефону. Мы обсудили, что я поеду в Украину, чтобы получить представление о ситуации на месте и поговорить о дальнейшей помощи", - написал Негаммер.

Дополнение

Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с канцлером Австрии его визита в Украину.

Добавим

Австрия вслед за Германией запустила план на случай чрезвычайных ситуаций из-за возможных перебоев в поставках газа из-за противостояния по платежам с россией.