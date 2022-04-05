Канцлер Австрії підтвердив, що здійснить візит до України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Канцлер Австрії Карл Негаммер офіційно підтвердив, що під час його розмови з Президентом України Володимиром Зеленським була досягнута домовленість про візит до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Я вчора розмовляв з Президентом України Зеленським по телефону. Ми обговорили, що я поїду в Україну, щоб отримати уявлення про ситуацію на місці і поговорити про подальшу допомогу", - написав Негаммер.
Доповнення
Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з канцлером Австрії його візиту в Україну.
Додамо
Австрія слідом за Німеччиною запустила план на випадок надзвичайних ситуацій через можливі перебої в поставках газу через протистояння по платежах з росією.