Канцлер Австрии совершит визит в Украину

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"Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским Союзом и международными институтами, в частности с Международным уголовным судом.

Обсудил сегодня это с Президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. А также с канцлером Австрии Негаммером. Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним

Зеленский обсудил с Дудой расследования военных преступлений российских войск.