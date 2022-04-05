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Канцлер Австрии совершит визит в Украину

Киев • УНН

 • 95784 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с канцлером Австрии его визита в Украину. Об этом информирует УНН.

Канцлер Австрии совершит визит в Украину

Цитата

"Мы уже делаем все, чтобы как можно быстрее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским Союзом и международными институтами, в частности с Международным уголовным судом.

Обсудил сегодня это с Президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. А также с канцлером Австрии Негаммером. Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним

Зеленский обсудил с Дудой расследования военных преступлений российских войск.

Украинские Национальные Новости

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