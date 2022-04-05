Канцлер Австрії здійснить візит в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з канцлером Австрії його візит до України. Про це інформує УНН.
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"Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати. Це буде спільна робота нашої держави з Європейським Союзом і міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.
Обговорив сьогодні це з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. А також із канцлером Австрії Негаммером. Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Зеленський обговорив з Дудою розслідування воєнних злочинів російських військ.