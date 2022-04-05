Зеленський обговорив з Дудою розслідування воєнних злочинів російських військ

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"Розслідування воєнних злочинів російських військ обговорив і з Президентом Польщі Дудою. Також говорили про нові санкції проти росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею.

Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин", - повідомив Президент

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Гарант підкреслив, що зацікавлений в максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі й пояснені всій міжнародній спільноті. А також забезпечить максимальний доступ журналістів у Бучу та інші звільнені міста України.

"Сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені в тому, щоб там побували тисячі журналістів. Якнайбільше! Щоб світ бачив, що зробила росія", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

Факти знищення чоловічого населення Бучі підтвердив журналіст.