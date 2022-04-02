Факти знищення чоловічого населення Бучі підтвердив журналіст

Цитата

"Бідні люди. Ми їхали, бачили неймовірну кількість мирних жителів мертвих на дорогах. Молоді, літні. Видно, що люди їхали велосипедом, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Дуже багато тіл... Я на власні очі бачив, десь за кілометр звідси лежать тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки і прострілена голова. Одягнений капюшон або шапка. Це збігається з тим, що мені розповідали - знищували чоловіче населення 18-60. Усіх молодих, здорових просто розстрілювали", - сказав журналіст на відео.

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За його словами, у місті багато мін, залишених окупантами.

На даний момент у місті працює поліція та спецсназ – проходить зачистка та перевірка.

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