Факты уничтожения мужского населения Бучи подтвердил журналист

Цитата

"Бедные люди. Мы ехали, видели невероятное количество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел... Я своими глазами видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых ребят. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон либо шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали — уничтожали мужское население 18−60. Всех молодых, здоровых просто расстреливали", — сказал журналист на видео.

Детали

По его словам, в городе много мин, оставленных оккупантами.

На данный момент в городе роботает полиция и спецсназ - проходит зачистка и проверка.

Напомним

Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов всей Киевской области, включая Бучу, Гостомель и Ирпень.