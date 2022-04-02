Факты уничтожения мужского населения Бучи подтвердил журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Известнй украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров показал видео из освобожденной Бучи. По его словам, увиденное им совпадает с рассказами – рашисты уничтожали мужское население в возрасте от 18 до 60 лет, пишет УНН.
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"Бедные люди. Мы ехали, видели невероятное количество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Очень много тел... Я своими глазами видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых ребят. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон либо шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали — уничтожали мужское население 18−60. Всех молодых, здоровых просто расстреливали", — сказал журналист на видео.
Детали
По его словам, в городе много мин, оставленных оккупантами.
На данный момент в городе роботает полиция и спецсназ - проходит зачистка и проверка.
Напомним
Сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об освобождении от российских оккупантов всей Киевской области, включая Бучу, Гостомель и Ирпень.