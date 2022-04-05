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Зеленский обсудил с Дудой расследование военных преступлений российских войск

Киев • УНН

 • 81393 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время своего ночного обращение Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с президентом Польши Анджеем Дудой расследования военных преступлений российских войск. Об этом информирует УНН.

Зеленский обсудил с Дудой расследование военных преступлений российских войск

Цитата

"Расследование военных преступлений российских войск обсудил и с Президентом Польши Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей.

Все преступления оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление", - сообщил Президент

Детали

Гарант подчеркнул, что заинтересован в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. А также обеспечит максимальный доступ журналистов в Бучу и другие освобожденные города Украины.

"Сотен журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов. Можно больше! Чтобы мир видел, что сделала Россия", - говорится в обращении.

Напомним

Факты уничтожения мужского населения Буче подтвердил журналист.

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