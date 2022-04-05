Зеленский обсудил с Дудой расследование военных преступлений российских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время своего ночного обращение Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с президентом Польши Анджеем Дудой расследования военных преступлений российских войск. Об этом информирует УНН.
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"Расследование военных преступлений российских войск обсудил и с Президентом Польши Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей.
Все преступления оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление", - сообщил Президент
Детали
Гарант подчеркнул, что заинтересован в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. А также обеспечит максимальный доступ журналистов в Бучу и другие освобожденные города Украины.
"Сотен журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов. Можно больше! Чтобы мир видел, что сделала Россия", - говорится в обращении.
Напомним
Факты уничтожения мужского населения Буче подтвердил журналист.