Австрия вслед за Германией усиливает реагирование на угрозу относительно поставок газа из рф

Детали

С 31 марта россия требует от “недружественных” стран платить за газ в рублях, но ЕС, который в основном рассчитывается в евро, отклонил эту идею. Австрия сделала первые шаги в нормировании газа и заявила, что усиливает мониторинг газового рынка.

Сейчас страна получает около 80% газа от другой страны. Офис австрийского канцлера Карла Нехаммера заявил, что меры по нормированию энергоносителя вступят в силу лишь в случае “экстренного кризиса”.

В соответствии с существующим планом чрезвычайных ситуаций, “фаза раннего предупреждения”, которую запустили Австрия и ФРГ, является первым из трех шагов, призванных подготовить страну к потенциальному дефициту поставок. На завершающем этапе правительства введут нормирование газа.

Дополнение

На фоне конфликта с россией по оплате газовых поставок в Европу министр экономики ФРГ Роберт Хабек активировал режим раннего предотвращения чрезвычайных ситуаций. Хабек назвал Москвы требования об оплате за газ в рублях нарушением договора, однако россия грозит прекратить поставлять энергоноситель в случае отказа платить в их валюте.

Ранее страны G7, страны ЕС отклонили требование россии платить за импорт российских энергоносителей в рублях.