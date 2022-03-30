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Німеччина ввела спецрежим на випадок припинення поставок газу з рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На тлі конфлікту з росією щодо оплати газових постачань до Європи міністр економіки ФРН Роберт Габек активував режим раннього попередження надзвичайної ситуації у разі припинення постачання газу з рф, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Німеччина ввела спецрежим на випадок припинення поставок газу з рф

Цитата

"На цей час перебоїв з поставками немає, але нам, утім, слід посилити запобіжні заходи, щоб у разі ескалації з боку росії бути в готовності", - наголосив Габек у середу, 30 березня, у Берліні.

Деталі

Габек назвав вимоги Москви про оплату газу у рублях порушенням договору, оскільки цей документ передбачає плату за газ у доларах чи євро. росія, однак, наполягає на своїй вимогі та загрожує припинити постачати газ у разі відмови платити за паливо у рублях.

Як повідомив Габек, активований нині ступінь раннього попередження - лише перший із трьох і є профілактичним заходом.

У Німеччині також збереться кризова група, яка оцінить та проаналізує ситуацію з газопостачанням. Це дозволить у разі потреби вжити подальших заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки, пояснило міністерство енергетики ФРН.

Габек закликав підприємства та приватних споживачів у Німеччині економити енергію. "Значення має кожен зекономлений кіловат/годину", - зазначив він.

Раніше

Президент рф володимир путін минулого тижня оголосив, що росія надалі прийматиме оплату за газ, що постачається в Європу, виключно в рублях. Німеччина та інші країни G7 заявили, що не платитимуть у російській валюті.

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