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Германия ввела спецрежим на случай прекращения поставок газа из рф

Киев • УНН

 • 91475 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На фоне конфликта с россией по оплате газовых поставок в Европу министр экономики ФРГ Роберт Хабек активировал режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации в случае прекращения поставок газа из рф, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Германия ввела спецрежим на случай прекращения поставок газа из рф

Цитата

"В настоящее время перебоев с поставками нет, но нам, тем не менее, следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации со стороны россии быть в готовности", - подчеркнул Хабек в среду, 30 марта, в Берлине.

Детали

Хабек назвал требования Москвы об оплате газа в рублях нарушением договора, поскольку этот документ предусматривает плату за газ в долларах или евро. россия, однако, настаивает на своей запросе и грозит прекратить поставлять газ в случае отказа платить за топливо в рублях.

Как сообщил Хабек, активированная ныне степень раннего предупреждения - лишь первая из трех и является профилактической мерой.

В Германии также соберется кризисная группа, которая оценит и проанализирует ситуацию с газоснабжением. Это позволит в случае необходимости принять дальнейшие меры по обеспечению энергетической безопасности, пояснило министерство энергетики ФРГ.

Хабек призвал предприятия и частных потребителей в Германии экономить энергию. "Значение имеет каждый сэкономленный киловатт/час", - отметил он.

Ранее

Президент рф владимир путин на прошлой неделе объявил, что россия в дальнейшем будет принимать оплату за поставляемый в Европу газ исключительно в рублях. Германия и другие страны G7 заявили, что не будут платить в российской валюте.

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