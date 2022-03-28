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Усі країни G7 відмовилися платити росії за газ у рублях

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Країни групи “Великої сімки” G7 відхилили вимогу росії платити за імпорт російських енергоносіїв у рублях. Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек, інформує УНН посилаючись на Associated Press.

Усі країни G7 відмовилися платити росії за газ у рублях

Деталі

Хабек повідомив журналістам, що "всі міністри G7 повністю погодилися з тим, що це (буде) одностороннє і явне порушення існуючих контрактів". Після онлайн-зустрічі з міністрами енергетики “Великої сімки”, він заявив, що оплата у рублях є “неприпустимою”, тому країни "домовлятимуться з ураженими компаніями" не виконувати вимог росії.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе росія скоротити постачання газу європейським споживачам, якщо вони відкинуть вимогу платити за російський газ в рублях, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва "явно не збирається постачати газ безкоштовно”.

Додамо

У середу, 23 березня, російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Попри це, він пообіцяв, що росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін, зафіксованим у контрактах.

Рішення диктатор пояснив тим, що західні країни начебто “скомпроментували свої валюти”.

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