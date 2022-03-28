Все страны G7 отказались платить россии за газ в рублях

Детали

Хабек сообщил журналистам, что "все министры G7 полностью согласились с тем, что это (будет) одностороннее и явное нарушение существующих контрактов". После онлайн-встречи с министрами энергетики “Большой семерки”, он заявил, что оплата в рублях является “недопустимой”, поэтому страны "будут договариваться с пораженными компаниями" не выполнять требований России.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли россия сократить поставки газа европейским потребителям, если они отбросят требование платить за российский газ в рублях, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва "явно не собирается поставлять газ бесплатно”.

Добавим

В среду, 23 марта, российский президент владимир путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в Европу, в рублях. Несмотря на это, он пообещал, что россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, зафиксированными в контрактах.

Решение диктатор объяснил тем, что западные страны вроде бы “скомпроментировали свои валюты”.