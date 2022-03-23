путін доручив приймати оплату за доставку російського газу в Європу в рублях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Відповідне рішення опублікувало МЗС росії, пише УНН.
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“Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати нашого природного газу, що поставляється в “недружні країни”, на російські рублі”, - заявив путін.
Він додав, що росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін, зафіксованим у контрактах. Своє рішення путін пояснив тим, що західні країни начебто “скомпроментували свої валюти”.
“За останні кілька тижнів, як ви знаєте, низка західних країн ухвалила нелегітимні рішення щодо так званого заморожування російських активів, і цей “колективний Захід” фактично підвів межу під надійністю своїх валют”, сказав він.
Нагадаємо
На початку березня президент США Джо Байден повідомив, що через санкції проти росії рубль коштує дешевше, ніж один американський пенні.