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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Байден про наслідки санкцій: російський рубль коштує дешевше, ніж один американський пенні

Байден про наслідки санкцій: російський рубль коштує дешевше, ніж один американський пенні

Київ • УНН

 • 244548 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент США Джо Байден розповів американцям про наслідки санкцій, якими Сполучені Штати продовжують бити по російській економіці, пише УНН.

Цитата

"Ми застосовуємо найзначніший пакет економічних санкцій в історії, і це завдає значної шкоди економіці Росії. Російський рубль впав до 50% з тих пір, як Путін оголосив війну. Один рубль зараз коштує менше, ніж один американський пенні", - сказав президент США в черговому зверненні.

Деталі

Він зазначив, що санкції не дозволять Центральному банку Росії підвищувати курс рубля і підтримувати його високу вартість, він не в змозі зробити це зараз.

Раніше

Як повідомив раніше Байден, Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.

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