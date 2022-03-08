Байден про наслідки санкцій: російський рубль коштує дешевше, ніж один американський пенні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент США Джо Байден розповів американцям про наслідки санкцій, якими Сполучені Штати продовжують бити по російській економіці, пише УНН.
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"Ми застосовуємо найзначніший пакет економічних санкцій в історії, і це завдає значної шкоди економіці Росії. Російський рубль впав до 50% з тих пір, як Путін оголосив війну. Один рубль зараз коштує менше, ніж один американський пенні", - сказав президент США в черговому зверненні.
Деталі
Він зазначив, що санкції не дозволять Центральному банку Росії підвищувати курс рубля і підтримувати його високу вартість, він не в змозі зробити це зараз.
Раніше
Як повідомив раніше Байден, Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.