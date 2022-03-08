Байден о последствиях санкций: российский рубль стоит дешевле, чем один американский пенни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент США Джо Байден рассказал американцам о последствиях санкций, которыми Соединенные Штаты продолжают бить по российской экономике, пишет УНН.
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"Мы применяем самый значительный пакет экономических санкций в истории, и это наносит значительный ущерб экономике России. Российский рубль упал до 50% с тех пор, как Путин объявил войну. Один рубль сейчас стоит меньше, чем один американский пенни", - сказал президент США в очередном обращении.
Детали
Он отметил, что санкции не позволят Центральному банку России повышать курс рубля и поддерживать его высокую стоимость, он не в состоянии сделать это сейчас.
Ранее
Как сообщил ранее Байден, Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.