Байден о последствиях санкций: российский рубль стоит дешевле, чем один американский пенни

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"Мы применяем самый значительный пакет экономических санкций в истории, и это наносит значительный ущерб экономике России. Российский рубль упал до 50% с тех пор, как Путин объявил войну. Один рубль сейчас стоит меньше, чем один американский пенни", - сказал президент США в очередном обращении.

Детали

Он отметил, что санкции не позволят Центральному банку России повышать курс рубля и поддерживать его высокую стоимость, он не в состоянии сделать это сейчас.

Ранее

Как сообщил ранее Байден, Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.