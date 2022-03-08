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15 марта, 19:03 • 76338 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118673 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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США вводят запрет на импорт российской нефти из-за войны в Украине - Байден

США вводят запрет на импорт российской нефти из-за войны в Украине - Байден

Киев • УНН

 • 134158 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии. Об этом заявил президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главное оружие российской экономики. Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в порты США", - сказал президент США.

Детали

По словам Байдена, это шаг, который имеет сильную двухпалатную поддержку в Конгрессе и в стране.

США приняли это решение в тесной консультации с союзниками и партнерами, особенно в Европе, добавил он.

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