США вводят запрет на импорт российской нефти из-за войны в Украине - Байден

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"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главное оружие российской экономики. Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в порты США", - сказал президент США.

Детали

По словам Байдена, это шаг, который имеет сильную двухпалатную поддержку в Конгрессе и в стране.

США приняли это решение в тесной консультации с союзниками и партнерами, особенно в Европе, добавил он.