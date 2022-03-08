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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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США вводять заборону на імпорт російської нафти через війну в Україні - Байден

США вводять заборону на імпорт російської нафти через війну в Україні - Байден

Київ • УНН

 • 134160 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії. Про це заявив президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати націлилися на головну зброю російської економіки. Ми забороняємо будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російську нафту більше не прийматимуть у порти США", - сказав президент США.

Деталі

За словами Байдена, це крок, який має сильну двопалатну підтримку у Конгресі та в країні.

США ухвалили це рішення у тісній консультації з союзниками та партнерами, особливо в Європі, додав він.

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