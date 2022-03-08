США вводять заборону на імпорт російської нафти через війну в Україні - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії. Про це заявив президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня, пише УНН.
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"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати націлилися на головну зброю російської економіки. Ми забороняємо будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російську нафту більше не прийматимуть у порти США", - сказав президент США.
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За словами Байдена, це крок, який має сильну двопалатну підтримку у Конгресі та в країні.
США ухвалили це рішення у тісній консультації з союзниками та партнерами, особливо в Європі, додав він.