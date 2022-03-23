путин поручил принимать оплату за доставку российского газа в Европу в рублях

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“Мною принято решение в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в "недружественные страны”, на российские рубли", - заявил Путин.

Он добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, зафиксированными в контрактах. Свое решение Путин объяснил тем, что западные страны вроде бы “скомпроментировали свои валюты”.

“За последние несколько недель, как вы знаете, ряд западных стран принял нелегитимные решения по так называемому замораживанию российских активов, и эта ”коллективная мера” фактически подвела черту под надежностью своих валют", сказал он.

Напомним

В начале марта президент США Джо Байден сообщил, что из-за санкций против россии рубль стоит дешевле, чем один американский пенни.