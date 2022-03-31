Австрія слідом за Німеччиною посилює реагування на загрозу щодо поставок газу з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Австрія слідом за Німеччиною запустила план на випадок надзвичайних ситуацій через можливі перебої в постачанні газу через протистояння щодо платежів з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
З 31 березня росія вимагає від “недружніх” країн платити за газ в рублях, але ЄС, який в основному розраховується в євро, відхилив цю ідею. Австрія зробила перші кроки в нормуванні газу і заявила, що посилює моніторинг газового ринку.
Наразі країна отримує близько 80% газу від іншої країни. Офіс австрійського канцлера Карла Негаммера заявив, що заходи з нормування енергоносія набудуть чинності лише у випадку “екстреної кризи”.
Відповідно до існуючого плану надзвичайних ситуацій, “фаза раннього попередження”, яку запустили Австрія та ФРН, є першим із трьох кроків, покликаних підготувати країну до потенційного дефіциту поставок. На завершальному етапі уряди запровадять нормування газу.
Доповнення
На тлі конфлікту з росією щодо оплати газових постачань до Європи міністр економіки ФРН Роберт Габек активував режим раннього запобігання надзвичайним ситуаціям. Габек назвав вимоги Москви про оплату газу у рублях порушенням договору, однак росія загрожує припинити постачати енергоносій у разі відмови платити у їх валюті.
Раніше країни G7, країни ЄС відхилили вимогу росії платити за імпорт російських енергоносіїв у рублях.