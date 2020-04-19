Каннский кинофестиваль из-за коронавируса состоится впервые в онлайн-режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Каннский кинофестиваль состоится впервые в истории только онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт фестиваля.
Фестиваль пройдет в период с 22 по 26 июня.
"Никто не знает, что нам принесет вторая половина этого года и будет ли возможность организовать большое мероприятие фильмов в 2020 году, включая Каннский фестиваль. Поэтому Канны решили адаптировать свой формат в этот странный год", - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.
Напомним, во Франции отменили Каннский кинофестиваль в мае.