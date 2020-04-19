Каннский кинофестиваль из-за коронавируса состоится впервые в онлайн-режиме

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23391 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71744 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100446 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126868 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127854 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170420 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121388 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104909 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103056 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Каннский кинофестиваль из-за коронавируса состоится впервые в онлайн-режиме

Каннский кинофестиваль из-за коронавируса состоится впервые в онлайн-режиме

Киев  •  УНН

 • 17805 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Каннский кинофестиваль состоится впервые в истории только онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет в период с 22 по 26 июня.

"Никто не знает, что нам принесет вторая половина этого года и будет ли возможность организовать большое мероприятие фильмов в 2020 году, включая Каннский фестиваль. Поэтому Канны решили адаптировать свой формат в этот странный год", - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Напомним, во Франции отменили Каннский кинофестиваль в мае.

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