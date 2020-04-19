Каннський кінофестиваль через коронавірус відбудеться вперше в онлайн-режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Каннський кінофестиваль відбудеться вперше в історії тільки онлайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт фестивалю.
Фестиваль проводитимуть в період з 22 до 26 червня.
"Ніхто не знає, що нам принесе друга половина цього року і чи буде можливість організувати великий захід фільмів у 2020 році, включно з Канським фестивалем. Тому Канни вирішили адаптувати свій формат у цей дивний рік", – заявив генеральний директор фестивалю Тьєррі Фремо.
Нагадаємо, у Франції скасували Каннський кінофестиваль в травні.