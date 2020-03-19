У Франції скасували Каннський кінофестиваль в травні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Франції скасували проведення Каннського кінофестивалю 12-23 травня через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний пресреліз фестивалю.
Обговорюється перенесення фестивалю на кінець червня-початок липня.
"Сьогодні ми прийняли наступне рішення: Каннський кінофестиваль не вдасться провести в намічені терміни - з 12 по 23 травня, - йдеться в повідомленні. - Зараз вивчаються кілька варіантів, головним з яких є його перенесення на кінець червня-початок липня 2020 року".
"Як тільки розвиток ситуації у Франції та в світі в галузі охорони здоров'я дозволить нам оцінити реальну можливість, ми повідомимо про наше рішення", - додали організатори.
"У цей період глобальної кризи в галузі охорони здоров'я ми думаємо про жертви COVID-19 і солідарні з усіма, хто бореться з цією хворобою", - наголошується в прес-релізі.
73-й Каннський фестиваль мав відбутися в Каннах з 12 по 23 травня. Фестиваль проводиться з 1946 року.
Нагадаємо, Макрон висловився про коронавірус у Франції: Ми знаходимось у стані війни.