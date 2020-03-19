Во Франции отменили Каннский кинофестиваль в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Во Франции отменили проведение Каннского кинофестиваля 12-23 мая из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный пресс-релиз фестиваля.
Обсуждается перенос фестиваля на конец июня-начало июля.
"Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая, - говорится в сообщении. - Сейчас изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года".
"Как только развитие ситуации во Франции и в мире в области здравоохранения позволит нам оценить реальную возможность, мы сообщим о нашем решении", - добавили организаторы.
"В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и солидарны со всеми, кто борется с этой болезнью", - отмечается в пресс-релизе.
73-й Каннский фестиваль должен был состояться в Каннах с 12 по 23 мая. Фестиваль проводится с 1946 года.
Напомним, Макрон высказался про коронавирус во Франции: Мы находимся в состоянии войны.