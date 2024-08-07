Кандидат в вице-президенты США от Трампа заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины

Напарник Дональда Трампа в президентской гонке, кандидат в вице-президенты США сенатор Джей Ди Вэнс прокомментировал вопрос войны в Украине во время предвыборного мероприятия в Филадельфии 6 августа. Он заявил, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира", сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Вэнс также подчеркнул, ссылаясь на неназванные отчеты, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", а также повторил тезис Дональда Трампа, что россия бы никогда не вторглась в Украину, если бы тот был президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого владимир путин уважает. Есть ли здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что владимир путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с владимиром путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил Вэнс.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии также изложил свое видение внешней политики Соединенных Штатов, согласно которому во главе государства должен быть человек, который "понимает дипломатию, который понимает, что Америка имеет рычаги переговоров, через которые в каких-то местах можно отключить энергию или перекрыть доступ к ней там, где есть плохие ребята, которые отвечают за энергетическую политику".

Дополнение

Во вторник, 6 августа, кандидат в президенты Камала Харрис объявила имя своего напарника, номинанта в вице-президенты от Демократической партии. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолц.

Губернатор Миннесоты стал в поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения россии. Так уже 24 февраля 2022 года он написал на своей странице в сети X слова поддержки Украине.

В 2024 году, ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии, губернатор Тим Уолц посетил посольство Украины в Вашингтоне и встретился с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. "Миннесота продолжит поддерживать Украину, которая защищает свободу и демократию. Я посетил посольство Украины, чтобы наладить официальное партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, укрепляя связи нашего штата с Украиной", - написал Уолц на своей странице в соцсети.