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Кандидат в премьеры Британии Сунак: путину не место в G20, пока не прекратит войну в Украине

Киев • УНН

 • 222464 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Риши Сунак, один из двух кандидатов, претендующих на место Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании, призвал G20 не допускать президента россии владимира путина на свои встречи до тех пор, пока москва не остановит войну в Украине, заявил в пятницу его пресс-секретарь, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Кандидат в премьеры Британии Сунак: путину не место в G20, пока не прекратит войну в Украине

Цитата

«Наши партнеры и союзники из G20 несут коллективную ответственность за то, чтобы привлечь внимание к отвратительному поведению путина. Сидеть с ним за столом недостаточно хорошо, когда он несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, пока они спят», — сказал представитель бывшего министра финансов Сунака.

«Нам нужно послать путину четкий сигнал о том, что у него нет места за столом переговоров до тех пор, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине», - говорится в заявлении от имени Сунака.

Детали

Опросы показывают, что Сунак уступает нынешнему министру иностранных дел страны Лиз Трасс в гонке на замену Джонсона, которая завершится 5 сентября.

Предвыборный штаб Трасс, у которого спросили ее позицию, сослался на комментарии, которые она сделала в июле, когда сказала, что важно противостоять путину перед такими союзниками, как Индия и Индонезия.

Дополнение

Как председательствующая в G20 в этом году Индонезия столкнулась с давлением со стороны западных стран, чтобы отозвать приглашение путина в связи с вторжением его страны в Украину.

Индонезия также пригласила украинского лидера Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.

путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в саммите G20 на курортном острове Бали в ноябре этого года, сообщил ранее давний советник президента Индонезии.

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