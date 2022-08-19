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Кандидат у прем'єри Британії Сунак: путіну не місце у G20, доки не припинить війну в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ріші Сунак, один із двох кандидатів, які претендують на місце Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, закликав G20 не допускати президента росії володимира путіна на свої зустрічі доти, доки москва не зупинить війну в Україні, заявив у п'ятницю його прессекретар, пише УНН з посиланням на Reuters.

Кандидат у прем'єри Британії Сунак: путіну не місце у G20, доки не припинить війну в Україні

Цитата

«Наші партнери та союзники з G20 несуть колективну відповідальність за те, щоб привернути увагу до огидної поведінки путіна. Сидіти з ним за одним столом недостатньо добре, коли він несе відповідальність за те, що дітей убивають у їхніх ліжках, доки вони сплять», — сказав представник колишнього міністра фінансів Сунака.

«Нам потрібно надіслати путіну чіткий сигнал про те, що він не має місця за столом переговорів доти, доки він не припинить свою незаконну війну в Україні», - зазначається у заяві від імені Сунака.

Деталі

Опитування показують, що Сунак поступається нинішньому міністру закордонних справ країни Ліз Трасс у перегонах на заміну Джонсона, які завершаться 5 вересня.

Передвиборний штаб Трасс, у якого запитали її позицію, послався на коментарі, які вона зробила в липні, коли сказала, що важливо протистояти путіну перед такими союзниками, як Індія та Індонезія.

Доповнення

Як головуюча у G20 цього року Індонезія зіткнулася з тиском із боку західних країн, аби відкликати запрошення путіну у зв'язку із вторгненням його країни до України.

Індонезія також запросила українського лідера Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.

путін та китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20 на курортному острові Балі у листопаді цього року, повідомив раніше давній радник президента Індонезії.

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