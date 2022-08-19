Кандидат у прем'єри Британії Сунак: путіну не місце у G20, доки не припинить війну в Україні

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Ріші Сунак, один із двох кандидатів, які претендують на місце Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, закликав G20 не допускати президента росії володимира путіна на свої зустрічі доти, доки москва не зупинить війну в Україні, заявив у п'ятницю його прессекретар, пише УНН з посиланням на Reuters.