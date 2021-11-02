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Кандидат в мэры Харькова Немичев заявил о фальсификациях на выборах

Киев • УНН

 • 20951 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Кандидат в мэры Харькова Константин Немичев в своем Telegram-канале заявил о фальсификациях на выборах и объявил борьбу за честные результаты, передает УНН.

Кандидат в мэры Харькова Немичев заявил о фальсификациях на выборах

Цитата:

“Нам удалось заглянуть в городскую ТИК и попробовать добиться справедливости. Не без помех нас допустили на заседание, а когда мы зашли в зал, то комиссия объявила перерыв. Как оказалось, председатель городской ТИК Матвиенко ничего не знает о фактах фальсификаций результатов на избирательных участках и отправила нас к главе ТИК Основянского района. А он в свою очередь сказал нам, что фото и видео независимых наблюдателей могут быть поддельными”, — прокомментировал он.

Кандидат также обратился ко всем наблюдателям с просьбой предоставить протоколы, чтобы иметь доказательства фальсификаций выборов.

"Харьковчане заслуживают честных выборов. Мы это просто так не оставим! Дальше будет", - резюмировал Немичев.

Что было ранее

Сеть ОПОРА заявила о серьезных нарушениях на выборах мэра Харькова 31 октября и фальсификации протоколов в пользу Игоря Терехова.

Факты фальсификации выборов подтвердили также Михаил Добкин и Блок Светличной.

Вчера под вечер ТИК назвала победителя выборов - Игоря Терехова. По их данным, он набрал 50,66% голосов, что едва пересекло границу однотуровых выборов. Впрочем, в случае обжалования протоколов и снижения количества голосов до 50%, Игорь Терехов и Михаил Добкин выйдут во второй тур.

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