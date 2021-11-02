Блок Світличної вимагає розслідування фальсифікацій на виборах мера Харкова

Цитата

“Блок Світличної „Разом!“ вимагає від правоохоронних органів негайної реакції на численні факти фальсифікації результатів виборів Харківського міського голови, виявлені спостерігачами ОПОРИ. Прозоре розслідування та покарання винних мають захистити право харків’ян на чесні результати голосування”, — написали у Світличної.

Користувач Facebook Андрій Горький прокоментував допис і вважає, що Терехов сфальсифікував результати виборів.

“Фальсифікація виборів, підкуп пайками, запуск сітки, підрахунок було сфальсифіковано”, — наголосив він.

Доповнення

Про фальсифікації на виборах мера Харкова 31 жовтня заявили громадянська мережа ОПОРА та кандидат в мери Михайло Добкін.

Нагадаємо, Терехова назвали переможцем виборів. За даними ТВК, він набрав 50,66% голосів.

Проте, якщо протоколи будуть оскаржені і голоси на користь Терехова будуть менше 50%, він вийде у другий тур з Михайлом Добкіним.