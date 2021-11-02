Блок Светличной требует расследования фальсификаций на выборах мэра Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Блок Юлии Светличной “Вместе!” требует от правоохранительных органов немедленной реакции на многочисленные факты фальсификации результатов выборов Харьковского городского головы, сообщает УНН.
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“Блок Светличной „Вместе!“ требует от правоохранительных органов немедленной реакции на многочисленные факты фальсификации результатов выборов Харьковского городского головы, выявленные наблюдателями ОПОРЫ. Прозрачное расследование и наказание виновных должны защитить право харьковчан на честные результаты голосования”, — написали у Светличной.
Пользователь Facebook Андрей Горький прокомментировал сообщение и считает, что Терехов сфальсифицировал результаты выборов.
“Фальсификация выборов, подкуп пайками, запуск сетки, подсчет был сфальсифицирован”, — подчеркнул он.
Дополнение
О фальсификациях на выборах мэра Харькова 31 октября заявили гражданская сеть ОПОРА и кандидат в мэры Михаил Добкин.
Напомним, Терехова назвали победителем выборов. По данным ТИК, он набрал 50,66% голосов.
Однако, если протоколы будут оспорены и голоса в пользу Терехова будут меньше 50%, он выйдет во второй тур с Михаилом Добкиным.