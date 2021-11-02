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Кандидат у мери Харкова Немічев заявив про фальсифікації на виборах

Київ • УНН

 • 20951 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кандидат у мери Харкова Костянтин Немічев у своєму Telegram-каналі заявив про фальсифікації на виборах та оголосив боротьбу за чесні результати, передає УНН.

Кандидат у мери Харкова Немічев заявив про фальсифікації на виборах

Цитата:

“Нам вдалося завітати в міську ТВК та спробувати домогтися справедливості. Не без перешкод нас допустили на засідання, а коли ми зайшли до зали, то комісія оголосила перерву. Як виявилося, голова міської ТВК Матвієнко нічого не знає про факти фальсифікацій результатів на виборчих дільницях та відправила нас до голови ТВК Основ’янського району. А він своєю чергою сказав нам, що фото та відео незалежних спостерігачів можуть бути підробленими”, — прокоментував він.

Кандидат також звернувся до усіх спостерігачів з проханням надати протоколи, аби мати докази фальсифікацій виборів.

“Харків’яни заслуговують на чесні вибори. Ми це просто так не залишимо! Далі буде”, — резюмував Немічев.

Що було раніше

Мережа ОПОРА заявила про серйозні порушення на виборах мера Харкова 31 жовтня та фальсифікацію протоколів на користь Ігора Терехова. 

Факти фальсифікації виборів підтвердили також Михайло Добкін та Блок Світличної. 

Вчора надвечір ТВК назвала переможця виборів — Ігоря Терехова. За їхніми даними, він набрав 50,66% голосів, що ледь перетнуло межу однотурових виборів. Утім, у разі оскарження протоколів і зниження кількості голосів до 50%, Ігор Терехов та Михайло Добкін вийдуть у другий тур.

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