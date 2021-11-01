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ОПОРА зафіксувала фальсифікацію протоколу підрахунку голосів на користь Терехова

Київ • УНН

 • 13152 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Спостерігачі ОПОРИ зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на користь в. о. мера Харкова Ігоря Терехова, передає УНН із посиланням на дані ОПОРИ.

ОПОРА зафіксувала фальсифікацію протоколу підрахунку голосів на користь Терехова

Деталі

Факт фальсифікації документу виявлено на виборчій дільниці №631675, яка розташована на пр. Лиманському, 1.

Так, у протоколі, який отримав під час засідання на ДВК спостерігач ОПОРИ, голоси розподілилися наступним чином: Величков - 1, Добкін - 190, Маринін - 4, Мустафаєва - 16, Немічев - 27, Плетньов - 15, Ряполов - 1, Скорик - 21, Терехов - 246, Ярославський - 14.

А під час засідання Основ’янської районної у місті Харкові ТВК представник дільничної комісії оголосив інші цифри, де вже було +70 голосів на користь кандидата Терехова.

За словами регіонального координатора спостереження Громадянської мережі ОПОРА Андрія Токарського, це може свідчити про ймовірну фальсифікацію виборчої документації.

"Ці факти потребують додаткової перевірки з боку правоохоронних органів та в результаті підтвердження можуть суттєво вплинути на результати виборів", - заявив він.

Доповнення

Раніше в ОПОРІ заявили про серйозні порушення законодавства під час голосування за мера Харкова 31 жовтня.

За їх попередніми підрахунками, Ігор Терехов балансує на рівні 50% голосів з похибкою 1%, що не виключає другого туру виборів. 

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