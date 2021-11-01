ОПОРА зафиксировала фальсификацию протокола подсчета голосов в пользу Терехова
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу и. о. мэра Харькова Игоря Терехова, передает УНН со ссылкой на данные ОПОРЫ.
Детали
Факт фальсификации документа выявлен на избирательном участке №631675, который расположен на пр. Лиманском, 1.
Так, в протоколе, который получил во время заседания на УИК наблюдатель ОПОРЫ, голоса распределились следующим образом: Величков - 1, Добкин - 190, Маринин - 4, Мустафаева - 16, Немичев - 27, Плетнев - 15, Ряполов - 1, Скорик - 21, Терехов - 246, Ярославский - 14.
А во время заседания Основянской районной в городе Харькове ТИК представитель участковой комиссии объявил другие цифры, где уже было +70 голосов в пользу кандидата Терехова.
По словам регионального координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА Андрея Токарского, это может свидетельствовать о вероятной фальсификации избирательной документации.
"Эти факты требуют дополнительной проверки со стороны правоохранительных органов и в результате подтверждения могут существенно повлиять на результаты выборов", - заявил он.
Дополнение
Ранее в ОПОРЕ заявили о серьезных нарушениях законодательства во время голосования за мэра Харькова 31 октября.
По их предварительным подсчетам, Игорь Терехов балансирует на уровне 50% голосов с погрешностью 1%, что не исключает второго тура выборов.