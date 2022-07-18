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Канада отправила отремонтированную турбину для "Северного потока" в Германию

Канада отправила отремонтированную турбину для "Северного потока" в Германию

Киев • УНН

 • 150056 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Канада 17 июля отправила самолетом в Германию турбину для газопровода "Северный поток" после завершения ремонтных работ, сообщила в понедельник российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Цитата

"Канада вчера, 17 июля, отправила Siemens Energy турбину для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», сообщили источники, знакомые с ситуацией. Турбину доставят в Германию самолетом, доставка машины должна занять пять-семь дней", – пишет российское издание.

Детали

Как отмечается, из ФРГ турбину должны направить уже в россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. Машину планируется транспортировать паромом и по суше через Хельсинки. Ожидается, что оборудование прибудет в рф 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка, отмечает издание.

"С учетом времени, которое потратят на установку турбины на компрессорной станции "Портовая", газоперекачивающий агрегат должен быть готов к работе в начале августа", - пишет издание.

В Siemens Energy и "Газпроме", как указано, отказались комментировать сроки поставки турбины.

Дополнение

Ранее "Газпром" заявил, что не располагает документами, позволяющими Siemens вывезти турбину из Канады.

Так, немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", находившегося в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило бы введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, считают в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об "исключении из санкций" будут воспринимать в москве как "проявление слабости".

При этом с середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам.

Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.

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