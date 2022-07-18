Канада відправила відремонтовану турбіну для "Північного потоку" до Німеччини

Цитата

"Канада вчора, 17 липня, відправила Siemens Energy турбіну для компресорної станції "Портова" газопроводу "Північний потік", повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Турбіну доставлять до Німеччини літаком, доставка машини має зайняти п'ять-сім днів", - пише російське видання.

Деталі

Як зазначається, з ФРН турбіну мають направити вже в росію, якщо не виникне проблем із логістикою та митницею. Машину планується транспортувати поромом і сушею через Гельсінкі. Очікується, що обладнання прибуде до рф 24 липня, ще три-чотири дні займе пусконалагодження, зазначає видання.

"З урахуванням часу, який витратить на встановлення турбіни на компресорній станції "Портова", газоперекачувальний агрегат має бути готовим до роботи на початку серпня", - пише видання.

У Siemens Energy та "Газпромі", як вказано, відмовилися коментувати терміни постачання турбіни.

Доповнення

Раніше "Газпром" заявив, що не має у своєму розпорядженні документів, що дозволяють Siemens вивезти турбіну з Канади.

Так, німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що перебувала в Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий за стандартний, вважають у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виключення із санкцій" будуть сприймати в москві як "прояв слабкості".

При цьому з середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Очільник Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів.

Через "Північний потік" проходить 55 млрд кубометрів газу на рік. 2021 року Німеччина споживала 100 млрд кубометрів, нагадує агентство Reuters.